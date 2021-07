FOTO | Urmas Sõõrumaa ettevõte sõlmis lepingu põnevasse kohta ärilinnaku rajamiseks

Park Tondi ärikvartal toob piirkonda 28 000 m2 ulatuses büroo- ja äripindasid. Sellest kujuneb ühtne ja omanäoline keskkond, mille olulisemateks märksõnadeks on moodne arhitektuur, tenniseväljakud, rohelus ja ajaloolised taastatavad hooned.

Park Tondi asub ajaloolisel Tondi kasarmute alal. Seal on juba olemas tennisekeskus ja muud spordirajatised. Vahetus läheduses on veel toidupood, mitmed söögikohad, koolid ja lasteaiad.

2023. aasta alguses valmib Tammsaare tee äärde seitsmekorruseline büroohoone brutopinnaga 11 935 m2. Hoonet iseloomustab detailideni läbi mõeldud arhitektuur. Hoone fassaad on kaetud vasega, mis annab hoonele efektse, omanäolise ja ajas natuke muutuva ilme.

Mõistagi on hoonel avarust andvad suured aknad ja kõrged laed. Unikaalseks teeb hoone aga paindlik planeering. Vaheseinad saavad olema planeeritud ja rajatud nõnda, et neid on võimalik lisada, eemaldada või ümber paigutada paari päevaga. Lisaks sellele rajatakse hoonesse tavapärasest palju võimsam ventilatsioon, nagu on US Real Estate teisteski uusehitistes.

Parkimine on suuremas osas hoone maa-alusel korrusel, sealsamas on kinnine jalgrattaparkla koos riietus- ja pesemisvõimalustega. Kõik büroopinnad saavad rõdu ja hoone katusekorrusel on võimsate vaadetega terrass.

US Real Estate on Urmas Sõõrumaale kuuluv kinnisvaraettevõtte, mille eesmärk on arendada kaasaegse arhitektuuriga terviklikku elu- ja ärikeskkonda. Üks silmapaistvamaid on Tallinna uue linna süda, Rotermanni kvartal, mis on pälvinud palju rahvusvahelist tähelepanu oma unikaalse arhitektuuri poolest. Täna on porfellis üle 100 000 m2 renditavat pinda ja üle 200 000 m2 arenduses olevat pinda, sh Rotermanni kvartal ja Merekindlus.