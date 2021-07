Kinoketid pole uute piirangutega rahul: 50 inimest saalis on liiga vähe, koroonapass tekitab küsimusi

Kongo märkis ta, et on kogu aeg rõhutanud, et kinod suudavad hoida hajutatust ning tagada ka distantsi hoidmise nõudest kinni pidamise. „Meil on kõik võimalikud desinfitseerimisvahendid ja maskid olemas – kui neid on vaja – kinodele ei ole vaja mingeid piirangutele panna. Ma ei saa aru, miks järjekordselt on kinod lülitatud sinnasamasse potti koos teiste valdkondadega, kui meil ei ole olnud ühtegi teadaolevat juhtumit kinos nakatumise kohta,” lausus Kongo.

Seda, et uued piirangud ei ole mõistlikud ega kinode seisukohalt õigustatud, tõdeb ka teine suurem siinne kinokett, Apollo Kino. „Lootsime, et võimalikud kavandatavad piirangud saavad olema hästi läbimõeldud, mõistlikud ja vajaliku etteteatamisajaga. Tegemist on suhteliselt lühikese etteteatamisajaga ja seega on täna veel raske öelda, kuidas me täpselt toimima hakkame,” ütles ettevõtte Baltikumi turundus- ja müügijuht Leitti Mändmets.