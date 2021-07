KUULA | Uued korterid ja ridamajad ootavad hinnatud piirkondades omanikke

Peamiselt butiikmajade arendamisele keskendunud Eco Advice Kinnisvara on aktiivselt tegutsenud kümme aastat ning nende väljakujunenud piirkondadeks on peamiselt Kristiine, Kadriorg, Kalamaja, Põhja-Tallinn, Pirita ja Viimsi, mis on uusarenduste poole vaatavate koduotsijate seas üsna populaarsed.

„Kuna me tegeleme enamasti butiikmajadega, on meie poolt arendatavate korterite puhul alati oluline paindlikkus. Suur osa korteritest valmivad rätsepatööna, kliendil on väga lai võimalus planeeringus ja siseviimistluses kaasa rääkida. See on üks oluline asi, mille poolest me silma paistame,” ütles Nikitin.

Kuidas tunda ära uusarenduste puhul kõrgeim kvaliteet ja mis on nende eelised? „Kõigepealt tuleb vaadata, kes on arendaja ja ehitaja. Milline on nende kogemus ning mida nad on varem teinud. Loeb see, kellest koosneb meeskond ja kui kaua on nad tegutsenud. Uusarenduste puhul on ka kommunaalkulud oluliselt väiksemad, just alates 2011. aastast ehitatud majade puhul,” sõnas Nikitin ja lisas, et kogenud arendaja suhtub tõsiselt ka ostueelsel ülevaatlusel ilmnenud probleemidesse ja muredesse.

Eco Advice Kinnisvara büroo jaoks on 2021. aasta olnud väga tegus, mis on muidugi ka varasemate aastate töö tulemus. „Hetkel on meil töös kuus aktiivset projekti, millest enamik lõppevad selle aasta jooksul ja praegu tegeleme juba kolme projekti ettevalmistamisega, millest üks tuleb Põhja-Tallinnasse merepoolsele kinnistule ning kaks projekti Kristiinesse, üks Nõmme teele ja teine Siidisaba tänavale. Lisaks veel paar projekti, kus on detailplaneeringud töös.”

