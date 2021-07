Ekspress Grupi kvartalikasum kasvas üle kahe korra

Kontserni puhaskasum oli teises kvartalis 1,25 miljonit eurot, mis on 114% enam võrreldes sama perioodiga 2020. aastal. 6 kuu puhaskasum oli kokku 0,98 miljonit eurot, mis on 1,14 miljonit eurot ehk 714% rohkem kui samal perioodil eelmisel aastal. Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli II kvartalis 2,67 miljonit eurot, mis on 1,01 miljonit ehk 61% enam võrreldes 2020. aasta II kvartaliga. Eelmise aasta teise kvartali tulemused sisaldasid riigi poolt koroona-pandeemia raames antud erakorralisi toetusi.

„Teises kvartalis jätkunud koroona-pandeemia mõjud ei osutunud samaväärseteks 2020. aastaga, kui reklaamimüük sai väga olulise tagasilöögi. Pandeemia tõttu seatud piirangud mõjutasid teises kvartalis enim kontserni välireklaamiettevõtteid ja piletiäri. Reklaamikliendid on olukorraga kohanenud ja reklaamiäri kasv kõikides riikides näitab, et suurem osa kliente on suutnud muutuda digitaalsemaks, avanud või kohandanud oma kauplemisviisid e-kanalitele ning reklaamivajadus on taastunud,“ selgitas Rüütsalu.