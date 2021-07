Kontrolli alt väljunud mururobotid tekitavad tuhandetesse eurodesse ulatuvaid kahjusid

ERGO kindlustuse kogemus näitab, et kodustes majapidamistes juhtub robotniidukitega sageli mitmetesse tuhandetesse eurodesse ulatuvaid kahjusid, mida teadlikul kasutajal oleks võimalik ära hoida.

„Alles hiljuti oli meie klient saanud naabrilt sõnumi küsimusega, kas see on sinu mururobot, mis tiigis hulbib? Peamised robotmuruniidukitega juhtuvad kahjud ongi need, kui robot sõidab lõkkesse või veekogusse. Keskmised kahjusummad jäävad tuhande ja paari tuhande euro vahele, kuid selle suve suurima hüvitise, üle 4700 euro maksime hoopis robotmuruniidukile äikesest põhjustatud kahju eest,“ selgitab ERGO kindlustuse varakahjude osakonna juht Erko Makienko.