Tallinna Vee kasum tõusis: eestlased on kontoris tagasi ja lürbivad taas vett

Ettevõtte ärikasum 2021. aasta teises kvartalis oli 5,2 miljonit eurot, mis on 13,2% enam kui 2020. aasta teises kvartalis.

2021. aasta teise kvartali brutokasum kasvas 10,5% ehk 0,50 miljoni euro võrra, ulatudes 5,23 miljoni euroni. Ettevõtte ärikasum suurenes 13,2% võrra ehk 0,61 miljonit eurot, kasvades 5,20 miljoni euroni. Puhaskasum moodustas 3,07 miljonit eurot, mis on 2,9 miljonit eurot enam kui möödunud aasta samal ajal. Puhaskasumi kasvu mõjutas dividendide tulumaksukulu, mis käesoleva aasta teises kvartalis oli 2,3 miljonit eurot madalam kui eelneva aasta samal perioodil.

Timofejevi hinnangul on veetarbimise kasvu jätkumise eelduseks see, et Tallinna majutus- ja meelelahutussektor taastub koroonaeelsele tasemele. „Arvestades Eesti makromajanduse prognoose, eeldame ka järgmistes kvartalites veeteenuste müügimahtude vähest tõusu,“ lausus Timofejev.