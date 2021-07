Nädal tagasi kirjutas Ärileht, kuidas Soome jäätise- ja suhkrutootja on hakanud mitmeid tooteid tagasi kutsuma, kuna need võisid olla saastunud kantserogeense ainega. Nädala alguses kinnitas ühe tootja jäätiste tagasi kutsumist Eestis ka siinne põllumajandus- ja toiduamet, kes avaldas nüüd Ärilehele nimekirja teistestki toiduainetest, mis on erinevatest Eesti jaekettidest hiljuti samal põhjusel tagasi kutsutud.