Gaasi hind tõuseb märgatavalt. Omanike Keskliit soovitab kodutarbijal oma gaasileping üle vaadata

Sel nädalal teatas suurele kodutarbijate turuosale maagaasi pakkuv ettevõte Eesti Gaas, et tõstab oluliselt eratarbijatele 1. septembrist maagaasi hinda, tuues põhjuseks gaasi maailmaturu hinnatõusu.

Eesti Omanike Keskliit vaatab koduomaniku seisukohalt äreval pilgul hinnatõusu, mis pikema etteteatamiseta kasvatab gaasiarvet poole võrra. "Oleme suhelnud erinevate teenusepakkujate ning tuleb tõdeda, et lisaks kõrgele maailmaturu gaasihinnale, on hinnakujundamisele aidanud kaasa ka kõrge CO2 saastekvoodi hind, samuti vähene tuuleenergia, mis on tingitud soojast suvest ning vähesest tuulest", lausus liidu juht Priidu Pärna.

Pärna lisab, et mure Eesti koduomanike hakkamasaamise pärast on suur. Ilmaportaalid ennustavad, et soojale suvele järgneb krõbeda pakasega talv ning see hinnatõus annab koduomaniku rahakotile kõva hoobi. Gaasiturul valitsev vaba konkurents annab igale teenusepakkujale võimaluse oma hinnapoliitika üle ise otsustada. "Kuna kodutarbijale on gaasiturg avatud, saame koduomanikule soovitada oma tänane gaasileping üle vaadata, tingimusi gaasimüüjate vahel võrrelda ja vajadusel teenusepakkujat vahetada," lisas Pärna.

Täna pakuvad Eestis maagaasi müüki kuus ettevõtet. "Näeme ettevõtete võimalust leida uusi kliente ning pakkuda tarbijale parimat hinda, väiksema marginaaliga ning olla paindlik. Kodutarbijale annab see valikuvõimaluse, saab valida börsihinna ja fikseeritud hinna vahel. Paljud gaasitarbijad pole teadlikud, et neil on võimalik gaasmüüjat vahetada ning see võtab 10 minutit," kommenteeris mees.

Gaasimüüja vahetamise protsess on lihtne, kodutarbija jaoks tasuta ning sellega ei kaasne gaasitarne katkeskust. Uue müüjaga lepingu sõlmimisel, lõpetab uus pakkuja vana lepingu tarbija eest. Nii nagu elektrienergia puhu, on ka maagaasi puhul tarbijatel võimalik valida endale sobiv teenusepakkuja, kuid võrguteenuse pakkujat valida ei saa, täpselt nii nagu elektrienergiagi puhul.