Alates 9. augustist hakkab kehtima nii toitlustus kui ka muudele meelelahutuskohtadele karmimad piirangud, kus sisetingimustes võib olla kuni 50 inimest ning välitingimustes 100 inimest.

Ärileht on teinud varem lugusid sellest, kuidas Telliskivi piirkonnast on saanud populaarseks ajaveetmiskohaks nii noorematele kui ka vanematele inimestele. Mõistetavalt on seal aga hulga rohkem inimesi, kui uued piirangud kogunemiseks ette näevad. Kuidas kommenteerivad olukorda pinna omanikud?