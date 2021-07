Nutikell, mida tahaks endale ka James Bond

Bondilikult klassikalise ja stiilse välimusega Watch 3 nutikellad on valmistatud vastupidavatest materjalidest, mis tagavad, et kellale ei jää kriime ka siis, kui neid terava esemega kriipida. „Roostevaba teras ja titaanium on materjalidena nii vastupidavad kui ka disainilt kenad, mida omakorda saab iga Bond või Bondi-tüdruk täiendada kas nahast või muust materjalist 22-millimeetrise kellarihmaga,” selgitab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.