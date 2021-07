Homme on viimane päev teisest sambast lahkumisest loobumiseks. Seda on seni teinud kaduvväike arv inimesi

Lisaks arvab Tõniste, et eestlaste teadlikkus investeerimisest ja selle kasust on üldjoontes tõusuteel: "Eks kindlasti on ka neid, kes ongi paremini teadvustanud, et pikaajalisel kogumisel ja investeerimisel on väga selged eelised ning on seetõttu oma esmase otsuse ümber mõelnud. Eestis on ju üldiselt praegu suur investeerimisbuum, mille tuules on kõvasti hoogu saanud ka teine ja kolmas pensionisammas kui väga lihtsad viisid raha koguda ja investeerida."