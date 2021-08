FOTOD | Need on Lidli valmis poed Tallinnas. Kuidas hakkab odavketi peatne turule tulek mõjutama teisi tegijaid?

Kes on vähegi juba pikalt Eesti turule sisenemist ette valmistanud Saksa jaeketi viimase aja tegevustega kursis, on pannud tähele, kuidas juba juunis otsiti Lidli poodidesse üle Eesti vahetusevanemaid ning viimasel ajal on muutunud ka ettevõtte enda kommunikatsioonitegevus aktiivsemaks. Juulist liitus Lidl Eesti kaupmeeste liiduga ja juba on Saksa odavketil kaheksa poodi üle Eesti püsti pandud.

Valdav osa Lidl Eesti töökuulutusi, mis tööportaalidest täna leiab, on seotud lühiajaliste, kuni kolmeks kuuks palgatavate värbajatega, keda ettevõte otsib 11. augusti kandideerimistähtajaga kõikidesse asukohtadesse, kus tänaseks poed püsti on pandud – nii Tallinna, Tartu, Pärnusse kui Narva. Kelle jalgealuse võib aga Saksa odavketi tuleks Eestis enim tuliseks kütta?