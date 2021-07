FOTOD | Tallinnas avatakse esimene koroonakindlate klaastarudega restoran

Nordic Hotel Forumi juhi Feliks Mäguse sõnul avatakse täielikult renoveeritud hotell juba augusti esimesel nädalal. „Senise lobby baari laiendatud alal avatakse väga eripärane restoran Noho, kus Jaapani ja Põhjamaise köögi tippmaitsed valmistatakse külaliste silme all avatud köögis,“ ütles Mägus ja lisas, et Tallinna keskväljakule avanev restoran on suunatud peamiselt just kohalikele inimestele.