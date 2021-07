Kaks suurt Eesti piimatööstust panevad Paidesse uue tootmise püsti

„Uus tehas kasvatab oluliselt meie efektiivsust ja ekspordi võimekust. Töö tänastes tehastes jätkub. Uue üksusega saame panna tootmistesse uusi tootekategooriad, näiteks taimsed. Uus tootmisüksus annab Maag Grupile häid kasvuvõimalusi, milleks on ettevõttes kõik eeldused olemas,“ lisas Lepp.

„Täna oleme planeerimise etapis. Hetkel on töös tehnoloogia hange, kus osalevad kõik selle ala juhtivad partnerid. Tehase ülesehitus tuleb väga kaasaegne, kus enamik liine on automatiseeritud, kasutame palju roboteid. Meil on valminud tehase arhitektuurne osa ja kavandatavad mahud. Uus tehas hõlmab üle 10 000 m2 tootmispinda ning ligikaudu 5000 m2 külmlao pinda, lisaks administratiivkorpus. Hoonesse planeerime ka Farmi ja Tere toodete esinduskauplust,“ lausus Nordic Milki juhatuse esimees Ülo Kivine.