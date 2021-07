"Oleme eesmärgiks seadnud, et lauamängudest saab suurim vabaaja veetmise võimalus Baltikumis. Selleni on veel pikk tee, sest inimesed on endiselt kinni stereotüübis, et lauamängud on laste meelelahutus," ütleb Grasmanis intervjuus Läti Delfile.

Ettevõtja edu sai alguse mängust Katan, mille ta sõpradega ise välja mõtles. Sellest kujunes sõpruskonna jaoks suur vabaaja veetmise viis ning nad mängisid mängu ülepäeviti. Tänaseks on huvist välja kasvanud äri, mille tulu on mitu miljonit eurot aastas.