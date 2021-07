FOTOD | Kütusehinnad Eesti tanklates kerkisid jälle: "Pange end uuteks hinnarekorditeks valmis!"

Eesti Õliühingu tegevjuhi Mart Raamatu sõnul on Eesti tanklate kütuse hinnatõusu põhjuseks toornafata hinnatõus maailmaturul. "Tegemist on väga-väga kõrge tasemega. Viimati oli toornafta maailmaturu hind nii kõrge 2018. aasta lõpus," sõnas Raamat.



Pikas perspektiivis ei ole asi roosiline

Mis juhtub edasi lähinädalate jooksul naftaturul, seda on Mart Raamatu sõnul veel keeruline prognoosida: "Palju sõltub sellest, kuidas riigid reageerivad koroonaviiruse Delta tüvele - kui suurematel turgudel nagu USA või Euroopa kehtestakse viiruseleviku tõkestamiseks piirangud, siis langeb ka tõenäoliselt nõudlus ning hinnatõus võib saada oma piiri."

"Siiski on pigem indikatsioon see, et riigid end lukku ei pane ning globaalne nõudlus nafta järele püsib jätkuvalt suur ehk hinnasurve läheb veel üles," kinnitas Raamat.

"Turuosalised on ka pikalt Iraani ja USA tuumalepingu läbirääkimiste üle pead murdnud. Sellel nädalal tuli Iraani poolt sõnumeid, mis panid muidugi kahtluse alla selle, et Iraan ja Lääneriigid omavahel kokkuleppele jõuavad - sellega vähenes ka lootus, et Iraani nafta maailmaturule jõuab. Täiendavalt tõstab ka see pikas perspektiivis naftasurvet sel aastal. Midagi roosilist hetkel näha ei ole," selgitas ta.



Olerex: pange end valmis veelgi kõrgemateks hindadeks



"On puhkuste tippnädal, inimesed tahavad ringi sõita ja oleme püüdnud kütuste hinda hoida. Praeguse info ja märkide järgi on aga nii lühem kui pikem hinnatrend üles, sest nafta ja kõikide muude kütuste maailmahinnad jätkavad tõusu ning riikide majandus taastub," põhjendas rekordhindu Olerexi tegevjuht Piret Miller.

Milleri sõnul ongi see kaasa toonud nõudluse kasvu, mis surub hinda üles. Küll aga hoiatas Miller veel, et lähiajal on Eestis ees ootamas ka aktsiisitõus, mistõttu peavad eestlased end valmi panema veelgi kõrgemateks kütuste hinnarekorditeks.