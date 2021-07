„Me peame harjuma elama selle haigusega, mitte kõigest loobuma ja kõike kinni panema. See haigus ei pruugi veel nii pea kuhugi kaduda, võib-olla ei kao see mitte kunagi,“ avaldas Viru Folgi korraldaja oma seisukohti. „Meie asi on luua tingimusi, kus kõik turvameetmed on rakendatud.“