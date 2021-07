TASUB TEADA | Amet hakkab iganädalaselt uuendama infot poodidest vähiohu tõttu ära korjatavate toiduainete kohta

„Olgugi et toodete tagasikutsumine on ennekõike käitleja kohustus, tahame teha tarbijatele info kergemini kättesaadavaks,“ põhjendas põllumajandus- ja toiduameti toiduosakonna juhataja Kairi Ramjalg ameti kodulehele etüleenoksiidiga saastunud toodete partiide rubriigi loomist.

Riigiamet andis teada, et paneb tarbijate huvisid arvesse võttes ameti kodulehele üles info talle teadaolevatest toodetest, mis on tagasi kutsutud seoses etüleenoksiidiga. Infot toidukäitlejate poolt tagasikutsutud toodete partiide kohta hakatakse uuendama kord nädalas, neljapäeval. Seda infot saab jälgida SIIN.

Ettevõtted on juba kutsunud terve rida tooteid tagasi

Käesolevaks hetkeks on maaletoojad ja kauplejad juba alustanud etüleenoksiidi sisaldavate toodete tagasikutsumisega. „Kui toode võib olla tarbijani jõudnud, siis toidukäitleja annab tarbijatele tõhusat ja täpset teavet toote tagasikutsumise põhjuste kohta ning võtab tarbijatele tarnitud tooted vajaduse korral tagasi,“ märkis Ramjalg.

Nii Eestis kui ka Euroopa Liidus on toiduohutuse tagamisel suurim roll toidukäitlejatel: valmistajatel, kauplejatel ja maaletoojatel. „Toidukäitleja kohustus on veenduda, et nii kasutatud tooraine, tootmisprotsess, kauplemine kui lõpptarbijani jõudev toit oleksid nõuetekohane ning ohutu,“ räägib toiduosakonna juhataja, lisades, et eelmainitu on seadusega reguleeritud, sh asjaolu, et tootmises peavad olema protsessid paigas ning toimiv enesekontrollisüsteem.

Järelevalveasutused, sh ELi järelevalveasutused, võivad saada võimalikust riskist või saastunud toidust teada hiljem, mistõttu on eriti oluline, et toidukäitlejad teavitaksid viivitamata oma partnereid ja ka avalikkust. „Sageli ei pruugi olla vaid kauplustes teavitamine piisav, mistõttu on amet öelnud, et selleks, et info jõuaks võimalikult paljude klientideni, tuleks kasutada teavitamiseks ka üleriigilist meediat,“ lisas ta.