1991. aastal ellukutsutud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programmi peetakse üheks edukamaks Euroopa Komisjoni toetusprogrammiks. Selle eesmärgiks on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid ning viia ellu neid strateegiaid toetavaid projekte.

Sotsiaalmeediast leiab, et ühe sellise projekti raames toimub paari nädala pärast Lääne-Harju vallas laager, kust ei puudu ka šamanistlikud rituaalid, oraakli ennustused, väestavad naisteringid, mantrad ja gongilõdvestused. Kuna need tegevused kuuluvad pigem esoteerika ehk pseudoteaduste valdkonda, tekib tahtmatult küsimus, miks peaks sellist üritust just Euroopa maksumaksja kaukast toetama.