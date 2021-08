FOTOD | Eesti idufirmade kiirendi korjas Euroopa oodatuimal konkursil aasta kuumima tiitli

Tema sõnul tahavad nad olla idufirmade jaoks esimene valik ning leida üles need kõige potentsiaalikamad juba väga varajases staadiumis. „Tekitame edukalt tehingute voogu ka hilisema faasi investeerimisfondidele Eestis ja mujal ning oleme muidugi äärmiselt rõõmsad, et seda on märgatud ja tunnustatakse,“ sõnas Tammo.