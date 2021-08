Endise TransferWise’i töötaja idufirma toob täna püütud forelli homseks koju kätte

“Ajalooliselt on jaekaubandusel olnud ainus ligipääs lõpptarbijani, tänasel päeval läbi suurte kaubanduskeskuste. Nad on seetõttu kasvanud ja ehitanud üles väga edukad ärid. Digitaalses maailmas pole neil seda ainuligipääsu – siinkohal saab igaüks teha uue äpi või e-poe, kus oma kaupa müüa,” rääkis Vahur Hansen (28), kes on üks Membo asutajatest ning varasemalt töötanud ka (Transfer)Wise’is.

Mullu novembris asutatud Membo mudel on üles ehitatud selliselt, et kogu kaup jõuaks võimalikult kiiresti tootjalt lõpptarbijani. Teenuseosutaja kogub tellimused kokku, edastab need eelneval päeval tootjale ning hoolitseb, et kaup jõuaks tarnepäeva hommikul lattu. Seejärel komplekteeritakse klientide ostukorvid ning saadetakse juba sama päeva õhtul kulleritega kodudesse.

