Üllatav areng: Nordica hakkab oma nime all lendama ja teeb täna esimese liinilennu

“Eestist väljaspool toimuvad liinihanked ei vastandu otselendudele Tallinnast. Vastupidi – need annavad meile sissetuleku, mis ei sõltu ei piletimüügist ega lennukite täituvusest. Tegu on hea ärivõimaluse ja teenuse ekspordiga, mis aitab kriisiga toime tulla,” selgitas Urva.

Nordic Aviation Groupi kuuluv Nordica teeb täna oma esimesed regulaarlennud, omades rahvusvahelist lennuettevõtte sertifikaati ja IATA koodi. Ühtlasi on see esimene kord, kui reisijad on ostnud piletid Nordica enda piletimüügi platvormi kaudu.

Nordica lennuk stardib esimesele regulaarlennule täna ennelõunal kell 11.20 Tallinnast, et lennata Rootsis võidetud riigihanke alusel marsruudil Gällivare-Arvidjaur-Stockholm. Kommertsjuhi sõnul on liinihanked praegu suurima potentsiaaliga ärisuund, sest lennufirmad koroonakriisi tingimustes enam ise ebakindla kasumlikkusega liinide avamise riski võtta ei soovi.

Ettevõtte kommertsjuhi Deepak Ahluwalia sõnul on see kindlasti paljudele ootamatu, et Nordicast on alles nüüd saanud ka Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) mõistes lennufirma.