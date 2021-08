Õnnetu Kuressaare-Tallinna tee: Lux Expressi viimased õnnetused on toimunud samal liinil

Mis puudutab reedeõhtust õnnetust, kus kaks reisijat viidi õnnetuse järgselt haiglasse tervisekontrolli, siis lubas Lux Express juba reedel, et võtab kõigi bussis olnud reisijatega personaalselt. "Rõõmu teeb see, et osad reisijad on ise meiega ühendust võtnud ja olnud toetavad bussijuhi suhtes, kes selle õnnetuse ajal roolis oli," lausus Roos.