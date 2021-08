Hiiumaalt mandrile soovijad on pidanud taas ootama mitme tunni pikkuses järjekorras

Järjekorra on tavapärasest pikemaks venitanud tõik, et Hiiumaa ja mandri vahelist liini teenindanud parvlaev Tiiu viidi nädalavahetuseks Saaremaa ja mandri vahet sõitma. Tiiu asemele toodi aga Hiiumaa vahet sõitma Regula, mille mahutavus on Tiiust oluliselt väiksem.