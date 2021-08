Bolt kaasas 600 miljonit eurot: ettevõtte jaoks on see ajaloo suurim investeering

Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig ütles, et kaasatud investeeringu toel plaanib Bolt arendada äsja tooteportfelli lisandunud Bolt Market teenust, mille kaudu saab kiirelt ja mugavalt tellida toidukaupasid oma koduukseni. Reutersi artikli kohaselt juhtub see juba lähikuudel. Lisaks on plaanis investeeringu toel jätkata platvormtakso, toidu kojutoomise ja kergliikurite rendi laiendamist uutel turgudel.

Sequoia partner Andrew Reed sõnas, et paljudes maailma piirkondades on Bolt loonud linnatranspordile täiesti uue tähenduse. "Markus on kirglik juht, kes on loonud erakordselt tõhusalt toimiva ja efektiivse ettevõtte, mis lisaks Euroopale on vallutamas ka Aafrikat. Bolti missioonipõhine kultuur on mõistagi vundament niivõrd jõudsalt kasvavale ettevõttele. Bolt aitab oma kliente, linnasid ja keskkonda ning meil on väga hea meel olla Bolti investorite hulgas,” kommenteeris Reed.