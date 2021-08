FOTOD | Nordecon ehitab pealinna uue ärihoone ligi 20 miljoni eest

„Tegemist on hästi nähtava hoonega väga heas asukohas - populaarses Rotermanni kvartalis, mis on üks kiiremini ja terviklikumalt arenevaid piirkondi Tallinnas,“ selgitas Peeter Kütt.

Kütt lisas, et tänaseks on kaks korrust ehk enam kui kolmandik üüripindadest lepingutega kaetud. "Meil on siinkohal hea meel tervitada Roseni Maja esimesi üürilisi advokaadibürood Ellex Raidla ning audiitor- ja õigusbürood KPMG,“ lisas Kütt.

„Nordeconil on olnud viimase 10 aasta jooksul võimalus anda oma panus Tallinna uue keskuse kujunemisse läbi mitmete märgiliste hoonete ehitamise. On hea näha, kuidas ootele jäänud kinnistud Tallinna tuiksoonel leiavad täna arenduses uue väljundi. See omab positiivset mõju nii majanduse kui linnaruumi arengule laiemalt,“ kommenteeris Nordecon AS juhatuse esimees Gerd Müller.