VIDEO | Indrek Randveer: Parvlaev Tõllu õnnetus tegi liiga kogu Eesti elanikkonnale

Randveer sõnas, et laeva seisukord on teinud lühikese aja jooksul suure arengu. Kõige kauem läheb laeva elektroonikatööde taastamisega, metallitööd edenevad kiirelt ja on peaaegu tehtud. Parvlaev transporditakse nii pea kui võimalik tagasi Kuivastu sadamasse, kus tehakse laevale täielik testimine enne laevaliikluse taastamist.

Kas hiidlastele tehti teie meelest selle olukorra käigus liiga?

Liiga on tehtud kõigile. Kannatada on saanud vaieldamatult hiidlased, kannatada on saanud vaieldamatult saarlased ja tegelikult kogu Eesti elanikkond ja turistid. Paraku on nii, et õnnetus ei hüüa tulles ja kui üks laev on rivist väljas, siis siin väga positiivseid lahendusi ei ole.

Kui sarnane asi peaks uuesti juhtuma, siis kuidas käituksite?

Kui sarnane asi peaks uuesti juhtuma, siis ma usun, et me käitume suhteliselt sarnaselt nagu me oleme käitunud praegu. Jah, me oleme ühtteist õppinud, mida me saaksime paremini teha, aga kindlasti on kõikide otsuste aluseks ikkagi reaalsed numbrid ja ütleme, et siin koha peal selline suur emotsioon tuleb pigem tahaplaanile jätta.