Rõõmusõnum pärnakatele! Kaua oodatud kolmas sild leiab lõpuks oma koha

Sillal on kolm 3,25 meetri laiust sõidurada, nende mõlemas ääres 0,5 meetri laiused ohutusalad ning 4–4,5 meetri laiused jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud kõnniteed. Jalgratturid ja jalakäijad pääsevad sillale mööda kergliiklusteid. Lisaks on mõlemal pool silla otstes jalakäijatel võimalus kasutada sillale saamiseks lifti. Silla keskel on jalakäijatele mõeldud ka väikesed puhkealad, mis on varustatud pinkidega.