Kui eelmisel reedel teatas Intsikurmu festivali esindaja, et eesoleval nädalavahetusel toimuma pidanud ürituse lükkus järgmisesse aastasse, siis leidub ka korraldajaid, kes on valmis lisameetmed kasutuse võtma ning viivad ürituse läbi koos täiendavate reeglitega. Nii Elvas toimuva Hip-Hop festivali kui Simple Sessioni korraldajad leiavad, et kuigi piirangud mõjutavad piletimüügi kiirust, siis inimesed mõistavad reeglite olemasolu.