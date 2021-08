35 kilogrammi paberit: kuidas Apple aitab AirBalticul lennundust digiteerida

On selge, et mingite tööstusharude jaoks on digiteerimine äriliselt kriitilise tähtsusega, võimaldades vähendada kulusid ja suurendada tõhusust. Ühe sellise näitena saab välja tuua Baltikumi suurima lennufirma AirBalticu, kelle pilvedealust edulugu aitavad Apple’i seadmed juba aastaid toetada.

Lennureisijatena ei mõtle me just ülemäära tihti sellele, et kogu lennureisiks vajalikku infot koondav paberite pakk, mida õhusõiduki meeskond lennuki eduka ettevalmistuse, õhkutõusmise ja maandumise tagamiseks vajas, võiks kaaluda orienteeruvalt 35 kilogrammi.

Operatiivselt olulise teabe kättesaadavuse ja täpsuse määrasid seejuures käsitsi tehtud uuendused, audititid ja vajalikest raamatutest tehtud väljatrükid. See tähendas, et dokumentide printimise ja auditeerimisega pidi tegelema eraldi mitmeliikmeline meeskond. Tänu Apple’i seadmetele edastab nüüd AirBaltic lennuga seonduvat teavet digitaalselt, vähendades paberikulu ja lennukile kaasavõetavat massi.

„iPadist on kogu vajalik info kättesaadav ning teabe vahetamine ja lennu ette valmistamine toimub kiiremini kui kunagi varem,“ selgitab AirBalticu süsteemianalüütik Andrejs Čupecs. Näiteks võttis varem edasi-tagasi lennul Riiast Münchenisse kogu ettevalmistusprotsess aega 50 minutit, ent nüüd on kõik vajalik võimalik ära teha 40 minutiga. Čupecs põhjendas, et lennuteavet ei ole tarvis enam välja printida ja kaptenile üle anda, sest vajaliku informatsiooni saab tahvelarvutite abil elektrooniliselt edastada. „iPadid on asendanud ka treeningutel kasutusel olnud raamatud ja väljatrükid. Oleme saanud suurepärast tagasisidet nii pilootidelt kui ka lennusaatjatelt,“ kinnitab Čupecs.

Igal piloodil ja meeskonnaliikmel on isiklik iPad ning seetõttu on raportite üleandmine, müügitulemuste salvestamine, detailse lennuinformatsiooni ning meeskonna teavituste edastamine palju lihtsam ja kiirem ning aitab tagada lennunduse jaoks olulist operatiivsuse taset.