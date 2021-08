Sama rada pidi edasi. Saaremaa liini teenindab nädalavahetusel parvlaev Tiiu, Hiiumaa liini Regula

"Lõppenud nädala reisijate statistika räägib sellise vahetuse kasuks. Kindlasti tekib nädalavahetusel järjekordi ning palume võimalusel oma reisiplaane hajutada. Ooteajad nädalavahetuse tipphetkedel on mõlemal liinil, olenemata Saaremaa liini olulisest tihedamast reisigraafikust sarnased, kuid reisijate ja sõidukite arv on Saaremaa liinil mitu korda suurem,“ kommenteeris ta olukorda.

„Teame, et mõlemal saarel toimub nädalavahetusel mitmeid üritusi. Kinnitame, et saartele saab. Lisame graafikusse lisareise, et oleks reiside planeerimine mugavam. Kõige mugavamini pääseb üle reisides sõiduki e-piletiga. Praeguse laevade asetusega on tänu lisareisidele reisijate vedamise võimekus Hiiumaa liinil suurem kui kaks aastat tagasi Hiiumaa kohvikutepäevadel,“ lisas Randveer.