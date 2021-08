GRAAFIKUD | Vaata, kes pakub Eestis kõige odavamat maagaasi

Gaasi pakub täna üle-eestiliselt viis müüjat ning paketid jagunevad muutuvateks, fikseeritud ja gaasibörsiga seotud pakettideks. Gaasihind.ee võrdlus näitab, et praegu on hinnaerinevus kõige kallima ning kõige odavama muutuvpaketi vahel vaid kaks eurot, fikseeritud pakettide hinnaerinevus on 29 eurot (11%) ning börsipakettide hinnad selguvad alles tagantjärgi.

Börsihinnaga pakette pakuvad täna turul üksnes Alexela ja 220 Energia ning neil on samad marginaalid. Nende hinnad on sarnased muutuvpakettidega.

Gaasimüüja vahetamise protsess on suurematel müüjatel veebipõhine ning võtab aega kuni kümme minutit. Tarbijatele on see ühtlasi ka tasuta. Vahetusprotsessiga ei teki gaasitarne katkestusi ning uus müüja lõpetab vana lepingu tarbija eest ise. Võrguteenuse pakkuja ei muutu. Müüja vahetus toimub enamasti järgmise kuu algusest, kuid hiljemalt ülejärgmise kalendrikuu vahetumisel. See oleneb sellest, kas teil on tähtajaline või tähtajatu leping.