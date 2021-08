VIDEO | Kas on oodata pettuste lainet? Vaata, kui lihtne on võltsida vaktsiinitõendit

Selleks, et võltsijaid takistada, tuleks vaktsiinitõendi kontrollijatele rakendada kohustuslik QR-koodi skannimine. Seejärel tuleks tuvastada, et QR-koodi abil kuvatud andmed kattuvad tõendit esitava isiku omadega.

Too mõte laideti aga möödunud nädala valitsuse pressikonverentsil ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Anders Suti poolt maha: tema näib uskuvat, et eestimaalased on loomult ausad ning et vaktsineerimata isikud ei kavatse piirangute saabudes rakendada kavalaid meetmeid hüvede nautimiseks, mis mõeldud edaspidi vaid vaktsineeritutele või COVID-19 läbipõdenutele.

"Siin ongi meie ühiskonna väärtushinnangute küsimus: kas me eesmärk on minna petma? Või me eesmärk on käituda nii nagu - ma arvan - Eesti väärtuspõhine käitumine on: ma näitan oma tõendit ja see ei ole mingisugune probleem," sõnas Sutt 29. juulil aset leidnud pressikonverentsil.

Ka nüüd, mil Delfi ministrile sotsiaalmeediast nähtuvast probleemipüstitusest rääkis, ei soovinud Sutt alguses seda liiga tõsiselt võtta. Seni, kuni võltsingutelaine pole ilmne, ei näinud ta vajadust digidokumendi loomise metoodikas midagi muuta ega ka praktilises elus QR-koodi kontrollimist kohustuslikuks teha.

"Ma arvan, et vaatame rahulikult. Kindlasti saame seda rääkida veel sektori esindajatega, kui on näha, et võltsimised muutuvad levinuks," ütles Sutt. Küsimuse peale, kas targem poleks mitte probleemi ennetada, märkis ta järgmist: "Te minu meelest murrate lahtisest uksest sisse. Enamik ju ei võltsi. Te teete ju eeldusi."

Sutt märkis, et tema uskumuse kohaselt elab enamik inimesi sellises Eestis, kus ollakse ausad ning järgitakse reegleid.