Prisma alustatud hinnasõda teistesse toidupoodidesse veel üle ei kandu

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats kommenteerib olukorda selliselt: "Rimil on läbi erinevate hinnavõrdluste alati olnud hea positsioon, mida me kindlasti soovime hoida. Meie pikaajaline plaan on hoida sortimendis igasuguses hinnaklassis olevaid tooteid ehk kõigi võimalustega inimesed leiavad Rimist endale sobiva väga hea hinnaga."

Bats lisas, et Prisma turunduskampaania Rimi plaanitud tegevusi märkimisväärselt ei mõjuta, sest hindade reguleerimine turule sobivaks on nende igapäevane tegevus.

Maxima tegevjuht Edvinas Volkas ütles kommentaaris Ärilehele, et Lidli tulek Eesti turule Maximat ei heiduta: nad on uue toidupoe suhtes väga vastuvõtlikud ja usuvad, et see on Eesti toidupoeturu jaoks pigem hea. Volkas usub, et Lidli tulek Eesti turule annab võimaluse ka teistel turul olevatel toidupoodidel areneda ja kasvada, sealhulgas Maximal.