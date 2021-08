Kaupade mobiiltelefoniga skaneerimine on nüüd Rimi klientide käsutuses

Rimi turundusjuht Andrija Arro sõnas, et kauplustes on erinevaid ostuvõimalusi - tavakassa, iseteeninduskassa, ostupult ja nüüd ka mobiilirakendus - ning seega saab iga klient valida oma ostude mahust ja tüübist lähtuvalt kõige mugavama lahenduse. "Mobiilne skaneerimine on aga üks mugavamaid ja kiiremaid võimalusi ostlemiseks, pakkudes klientidele veel üht tööriista ostukogemuse laiendamiseks,” rõhutas Rimi turundusjuht Andrija Arro.