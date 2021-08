Järgmine tippjuht liitus Urmas Sõõrumaa ettevõttega

Forus Grupi juhatuse liige Margus Nõlvak ütles, et Mäesalu on end e-kaubanduse valdkonnas tõestanud kui edukas ja kogenud juht, kes oskab hinnata tarbijate vajadusi ka tulevikuvõtmes. Näiteks aitas ta üles ehitada Coopi e-poe platvormi ja tagada teenindusvõimekuse ka koroonaviiruse puhkedes, kui e-poodide mahud kasvasid hüppeliselt.

"Kutsusime Mait Mäesalu juhtima ja arendama Forus Grupi platvormiärisid, mis on suunatud kaasaegsele ja teadlikule tarbijale, kes hindab e-teenuste lihtsust, kiirust ja mugavust. Maitu ootab eest Forus Grupi kõigi ettevõtete digitaliseerimine ja mugavate e-kanalite välja arendamine. Nende seas on näiteks Tulika äpp, aga ka mitmed teised loodavad platvormid, mille ülesehitus, logistika ja tööpõhimõtted peavad vastama tänapäevase tarbija ja samuti noorema põlvkonna ootustele," selgitas Nõlvak.

Mait Mäesalu sõnul paelub teda väljakutse anda oma panus kliendisõbralike teenuste loomisele. „Olen juhtinud erinevate digilahenduste välja töötamist enam kui 10 aastat. Forus Grupiga liituma ajendas eelkõige Foruse kasvuambitsioon ning visioon uute digitaalsete kanalite ja platvormide välja töötamiseks. Usun, et see saab olema põnev teekond," sõnas ta.

Mäesalu on Eesti E-kaubanduse Liidu juhatuses olnud viimased viis aastat, neist kolm viimast on ta täitnud juhatuse esimehe rolli. Varasemalt on ta juhtinud Bauhofi, Home4You ja toidukaupluste keti Coop e-kaubandust.