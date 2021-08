Nordecon alustas E-piima uue tehasehoone ehitusega

E-Piima juht Jaanus Murakas ütles, et kogu projekt on väljakutsete rohke nii üldehituse, tehnoloogia kui finantseerimise poolest. "Meil on hea meel, et Nordecon osutus piimatööstuse peatöövõtja hanke võitjaks. Kogu tehase projekteerimise ja ehituse käigus on pidevalt vaja suhelda tehnoloogia tarnijatega ning kooskõlastamist vajavad nii põhimõttelised lahendused kui ka väiksemad detailid, millest sõltub otseselt tehase tootlikkus ja toodangu lõppkvaliteet. Meil on hea meel märkida, et Nordeconi, E-Piima ja tehnoloogia tarnijate vaheline suhtlus on olnud asjalik ja professionaalne, mis annab meile kindlust hea lõpptulemuse saavutamiseks.“