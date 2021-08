Kui 2012. aastal ütles Nikolai Novosjolov ERR-ile antud intervjuus, et olümpiakomiteelt saadud rahaga on ta arvestanud ja senimaani on välja tuldud sponsorite abita, siis praeguseks on olukord muutunud, vähemalt ta õpilase jaoks. Novosjolov on Katrina Lehise treener, neile on abikäe ulatanud Indrek Madar, kes täidab mänedžeri kohustusi. Tema üks ülesandeid on leida toetajaid. Kes toetasid Katrina Lehist? Milline on tema mänedžeri roll? Seda loe alljärgnevast intervjuust.