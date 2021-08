TS Laevad sai EL-ilt lubaduse rahastada parvlaeva Piret elektrifitseerimist

"Praegu on parvlaeva Piret elektrifitseerimine valitud 32 parima innovaatilise projekti hulka, mis võivad toetust saada. Selleks, et jõuda eelotsusest lepinguni ja lõpliku rahastusotsuseni, on meil veel vaja teha teatud tegevused ja saata andmeid," ütles TS Laevade juhatuse liige ja laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro ERR-ile.