FOTOD | USAs pandi müüki tapetud terroristi venna maja, mis on kurikuulsa rünnaku järel seisnud tühjana

Paljud inimesed ei tea, et Osama Bin Laden oli kunagi tegelikult talle tehtud usaldusfondi nautiv mees. Osama isa Mohammed, kes sündis Jeemenis puruvaesena, teenis suure varanduse ehitusfirma omanikuna. Täna tuntakse seda kui Saudi Binladin Groupi. Kui Mohammed 1967. aastal suri, siis oli ta Saudi Araabia ainus miljardär, kes ei olnud kuningliku pere liige. Tal oli 52 last. Kui mees suri, siis sai iga laps 20-30 miljonit dollarit. Täna võrduks see 160 miljoni dollariga.

Kui Bin Ladeni suure pere varandused kokku lüüa, siis oleks summa kokku umbes 10 miljardit dollarit.

Üks pereliige on Osama vanem poolvend Ibrahim Bin Laden. Ta oli Muhammedi 15. laps, Osama oli 17.

1980. aastal, kui Ibrahim oli 20. aastates noormees, kolis ta USA-sse, et astuda Lõuna-Kalifornia Ülikooli. Kuna miljonärist Saudi Araabia playboy ei saa elada ühikas, siis ostis ta endale maja. Ta maksis Los Angeleses Bel Airis asuva häärberi eest 1,65 miljonit dollarit. Tänases vääringus oleks see 4,5 miljonit.

Ibrahim abiellus ameeriklannaga ja nad said peagi tütre. Aastaid elas pere luksuslikku elu just selles majas. Nende elust ei puudunud teenijad, turvateenistus, aednikud ja autojuhid. Garaažis ja maja ees seisid luksusautod.

Tema perfektne elu sai lõplikult läbi 2001. aasta 11. septembril. Ibrahim, kes selleks ajaks oli juba lahutatud, oli parasjagu reisil, kui toimusid kurikuulsad rünnakud. Pärast seda saatuslikku päeva ei ole ta enam oma häärberisse naasnud. Mitte hetkekski.

Maja on aastatega lagunenud. 2010. aastal selgus, et seda oli korrastatud vaid selleks, et seal saaks toimuda filmivõtted. Tõsi, tegemist oli pornofilmidega. Wicked Pictures filmis selles majas vähemalt viis filmi. Kuid alates sellest ajast on häärber seisnud täiesti tühjana. Eelmisel nädalal pandi see aga müüki.

Hind: 28 miljonit dollarit.

Majast seest ei ole saadaval ühtegi pilti, kuid välisvaated näitavad, et olukord ei ole kiita. Ostjal on vaja investeerida palju raha. Võimalik, et kogu kupatus tuleb maha lammutada.