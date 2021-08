Uuring näitab, mis Eesti töötajaid päriselt motiveerib

Tööturul on täna kuningas töötaja ning parimate talentide meelitamisel peab konkurentsis püsida sooviv tööandja teadma, mis tema töötajatele korda läheb. Seesami tervisekindlustuse tootejuht Marit Raagi sõnul näitavad uuringutulemused selgelt, et ettevõtete motivatsioonipakettide loomisel on täna fookus sageli vales kohas.

Üllatuslikult on need väärtused juhtivpositsioonil töötavate inimeste jaoks siiski olulised – koguni 36% juhina töötavatest inimestest märkis, et oleksid motiveeritumad, kui kollektiivis oleks rohkem ühisüritusi. Sellega paigutus see lisapuhkuse järel teiseks kõige olulisemaks motivaatoriks. „Juhipositsioon võib olla väga üksildane roll – eriti just tugevama hierarhiaga ettevõtetes, kus juhi ja teiste organisatsiooni liikmete vahel on teatav barjäär,“ arvab Seesami tervisekindlustuse spetsialist Marit Raag, miks see nii võib olla.