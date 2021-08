170 poodi üle Eesti mõjutanud kassatarkvara rike kõrvaldatakse peagi

Ärilehe lugeja kirjutas, et Eesti üks suurim kassatarkvara ERPLY on mõnda aega maas olnud ja seetõttu ei saa mitmed poed kliente teenindada.

ERPLY sõnas, et tõepoolest on nende tarkvara hetkel maas ja nad tegelevad rikke lahendamisega. Rikke tõttu on häiritud 170 poodi üle kogu Eesti, sealhulgas Zelluloosi paberipood. ERPLY teeb hetkel tihedat koostööd Amazoniga, et rike võimalikult kiiresti kõrvaldada.