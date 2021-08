Koroonapandeemia tõi Sonyle ootamatult suure kasumi. Nõudlus toodete järele on suurem kui neid valmistada jõutakse

Koroonapandeemia tagajärjel veedavad inimesed palju aega kodus, mis Sonyle on viimasel ajal pigem positiivne olnud. Nimelt on nõudlus PlayStation 5 konsoolide, telerite, muusika ja filmide järele aina kasvanud. Selle negatiivne pool on aga see, et kuna valitseb pooljuhtide puudus, siis on nõudlus PlayStationi mängukonsoolide järele nii suur, et neil puudub piisav tootlikus neid toota. Lisaks võivad tarneahela piirangud võivad mõjutada ka muude tarbeelektroonikaseadmete tootmist, ütles Sony finantsjuht Hiroki Totoki.