Markus Villig suurinvesteeringutest: me ei müü Bolti, oleme alles teekonna alguses

Bolt kaasas äsja järjekordsed 600 miljonit eurot. Saan ma õigesti aru, et seda kavatsetakse kasutada peamiselt Bolt Marketi arendamiseks?



Tegelikult on meil tänaseks viis äriliini. Kiiremini kasvamiseks on vaja rahastada neid kõiki, aga kõige uuem toode, kus on järgmised pool aastat suurem fookus, ongi oma poodide avamine. Täna on esimesed poed juba pilootprojektina avamisel ja aasta lõpuks tuleb neid kümneid ja sadu juurde.

Selle investeeringuvooru puhul on aga kindlasti märgiline selle suurus. Me oleme nüüd üle 2% Eesti SKP-st. Me oleme jõudnud kohta, kus tehnoloogiasektori ettevõtted on nii suured, et nad hakkavad kogu majandusele mõju avaldama.

Nii suured investeeringud on head ka Eesti julgeolekule. Kui on palju rahvusvaheliselt tugevaid organisatsioone ja investoreid, kellel on Eestis majanduslikud huvid, siis see vähendab riski, et keegi saaks Eestis korraldada midagi sellist, nagu juhtus Ukrainas või Gruusias.

Kevadel müüs hiinlaste Didi maha oma osaluse Boltis. Kas te teate, mis selle taga oli?



Seal oli mitu aspekti. Esiteks on nad ise üks maailma suurimaid samas sektoris tegutsevaid ettevõtteid. Huvide konflikti vältimiseks me nägime, et on parem, kui nad pole meie osanikud, sest varem või hiljem hakkame me omavahel kuskil riigis konkureerima. Teise aspektina peame vaatama, mis toimub viimastel aastatel Hiinas nii poliitilises kui ka humanitaarses vaates. Euroopa ettevõttena üritame vältida osanikke, kes on seotud taoliste konfliktsete olukordadega. Pigem tahaksime osanikke, kelle üle me võime uhked olla.