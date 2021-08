MV Eesti toob turule uusi tooteid ja suurendab meeskonda

Ettevõtte tegevjuht Aleksei Otkidatš loodab, et sihitud lahendused ja müügikasv võimaldavad jätkata veelgi paremate äritulemuste saavutamist – sel aastal plaanitakse kasvada 20 protsenti. MV Eesti käive on selle aasta esimese viie kuuga kasvanud juba 11 protsenti. „Arendame aktiivselt partnerlussuhteid ja tutvustame uusi tooteid, mis rikastavad tarbijakogemust,” ütles Otkidatš.

Äsja Eesti turule toodud toodete hulgas on Diplomatico rumm, mis on üks selle kategooria kõrgemalt hinnatud jooke maailmas. Otkidatš loodab, et MV Eesti omandatud Diplomatico turustusõigused Eestis võimaldavad selle joogi maitset avastada inimestel, kes oskavad hinnata eksklusiivsust.

Sel aastal on märgata tulemuste kasvu kangete alkohoolsete jookide kategooriates. Ettevõtte esindatavatel toodetel on tugev turupositsioon viina ja brändi kategooriates, kus nad oma turuosa järk-järgult laiendavad. Viski kategoorias kasvas ettevõtte toodete turuosa aasta esimese kvartali jooksul 6,1 protsendilt 8,8 protsendini.

Otkidatši sõnul näitab ettevõtte kiire kasv, et meeskond tuleb uute väljakutsetega hästi toime ja on muutumas üha tugevamaks. Viimasel ajal on pööratud erilist tähelepanu ettevõtte töötajate arengule ja heaolule, investeerides tööjõu arendamisse, kaasamisse, grupi sisekultuuri edendamisse, ärijuhtimissüsteemide rakendamisse ning siseuuringute läbiviimisse. „Sel aastal alustasime MV GROUP Academy koolitusprojektiga, et edendada ja tagada töötajate grupisisene areng,“ ütles Otkidatš.