Rail Baltic areneb: täna sõlmiti selle aasta esimesed ehituslepingud

Varem on Rail Baltica põhitrassi ristumiseks valminud Saku vallas asuv Saustinõmme viadukt. Täna jõudsid ehituslepinguni ka Kohila vallas asuvad Loone ökodukt, Künka tee ja Tagadi tee viadukt.

Kahte esimest objekti hakkab ehitama AS YIT Eesti, kolmandat aga AS TREV-2 Grupp. Loone ökodukti ja Künka tee viadukti ehitamise kogumaksumus on 5,3 miljonit eurot. Tagadi tee viadukti ehitus läheb maksma 2,3 miljonit eurot. Ehitustöödega loodetakse alustada lähema kuu aja jooksul.

Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg sõnas, et ehitusettevõtted on hangetele reageerinud kiiresti ning konkurents on tihe. "Tahame sel aastal sõlmida ehituslepingud veel vähemalt kolme ristumise ehitamiseks ning algatada järgmiste objektide ehitushanked,“ lausus Grünberg.

“Rail Baltica erinevate objektide ja loodetavasti peatselt ka põhitrassi ehitus hakkab kindlasti lähiaastate Eesti taristuehituse turul tooni andma,” lausus TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens. AS YIT Eesti juhatuse liige lisas aga omalt poolt, et nende meeskond on tänulik, et saavad anda oma panuse Rail Baltica trassi rajamisse.

Rail Baltica on tuleviku raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga tunni ja 42 minutiga. Rail Baltica trassil hakkavad liikuma ka kohalikud rongid.