Sotsiaalministeeriumi asekantsleri kohalt lahkuvale Maris Jessele makstakse kopsakas tulemustasu – pea 9000 eurot

„Vaktsineerimisega on tõepoolest liiga palju probleeme ja see tempo on liiga aeglane,“ ütles Kallas pressikonverentsil. „Me ei ole kuidagi selle olukorraga rahul ja olen sellest tervise- ja tööministriga korduvalt rääkinud.“

„Minu hinnangul ei suuda juhtivad ametnikud sotsiaalministeeriumis juba mõnda aega pakkuda uusi lahendusi ja seda tempot kiirendada,“ lisas Kallas. „Lähiaeg toob selguse, mis ikkagi selle personali ümberkorraldustega on siis vaja teha, et tegelikult need vajalikud käigumuutused tuleksid. Ja selge on see, et juhtimistasandil on muutusi vaja.“