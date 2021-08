Nii Kärdlas asuv Nuutri Villa, Kassari puhkekeskus ja Kassaris asuv Dagen Hausis on alates Tõllu avariist ning Tiiu praami üleviimist Saaremaa liinile ette on tulnud broneeringute tühistamisi ja sealsed ettevõtjad ütlevad kui ühest suust, et sellist juulikuu lõppu nagu sel aastal, pole ammu olnud. Tavaliselt augustikuu esimeseks nädalavahetuseks vaba majutust enam ei leidu, kuid sel suvel on lood teisiti.