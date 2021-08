PÄEV BÖRSIL | Pangaaktsiate pikk pidu sai lõpuks läbi. Coop Panga aktsia kukkus drastiliselt

Pangaaktsiad olid viimase paari nädala jooksul Tallinna börsi tõeline hitt. "Pangaaktsiate tõusu taga on ilmselt eelmisel nädalal avaldatud head kvartalitulemused, mis on müüjate indu aktsiatest loobuda vähendanud," märkis eelmisel nädalal Ärilehele LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel. Lisaks arvas Pikkel toona, et oma rolli mängib ka Balti turu väiksus - väikesel turul võib ühe aktsia edu teistele sama sektori ettevõtetele üle kanduda.