Suur tehing: Graanul Investi suurosalus müüakse välismaalastele

Graanul omab kuute soojuse ja elektri koostootmisjaama Eestis ja Lätis ning on üks suurimaid taastuvenergia tootjaid Baltimaades. Eelmisel aastal tootis kontsern 17 protsenti Eestis toodetud rohelisest elektrist. Kõrge efektiivsusega koostootmisjaamad varustavad energiaga ka kontserni tehaseid, mille tulemusel on Graanul saavutanud oma ajaloo väiksema süsiniku jalajälje.

“Seoses Euroopas ja kogu maailmas kiireneva üleminekuga taastuvenergiale on baaskoormusi katvad taastuvenergiaallikad, nagu biomass, oluliseks võimaluseks tagamaks pidev varustatus elektri- ja soojusenergiaga,” ütles Apollo Global Managementi esindaja Brad Fierstein. “Raul Kirjanen ja Graanuli meeskond on valdkonna tipptegijad ning teinud suurepärast tööd, et laiendada ja positsioneerida ettevõtet nii, et olla taastuvenergiale üleminekul oma klientide jaoks usaldusväärne ja tõendatud jätkusuutlikkusega energiatarnija.“

Apollo loodusvarade ja infrastruktuuri valdkonna vanempartner ning kaasjuht Geoffrey Strong lisas: „Usume, et Graanul on unikaalne platvorm taastuvenergiale üleminekul, mille pinnalt on võimalik luua kord põlvkonna jooksul toimuv muutus Euroopas tarbitavates energialiikides. Me ootame väga koostööd Rauli ja tema meeskonnaga, et senisele edule veelgi hoogu anda ning jätkata äritegevuse orgaanilist kasvu ja leida atraktiivseid arenguvõimalusi biomassi turul.”